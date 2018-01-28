Minik Emirhan daha fazla dayanamadı

Dünyaya down sendromlu olarak gelen 12 yaşındaki Emirhan Gürgen, annesinin iddiasına göre eski evlerinin çatısında bulunan baz istasyonundan dolayı kanser hastalığına yakalandı. Ziya Paşa Caddesi üzerindeki evlerinden bu yüzden taşınmak zorunda kaldıklarını anlatan anne Nimet Atılgan, uzun tedavi sonucu kaybettiği oğlunun yasını tutuyor. Tedavi süresi boyunca kendilerine birkaç hayırseverin dışında kimsenin yardımcı olmadığını aktaran anne Atılgan, başka annelerin ağlamaması için baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.

Oğlundan kalan oyuncak ve kıyafetler ile hasretini gidermeye çalışan gözü yaşlı anne, birçok kez mahkemelere ve gerekli kurumlara müracaatta bulunduğunu söyledi. Emirhan'a verilen engelli maaşı ile günlerini geçirdiklerini belirten anne Atılgan, kendisinin de yardıma muhtaç durumda olduğunu ifade etti. Atılgan, şunları söyledi:

"Emirhan kanser hastalığından dolayı tedavi görüyordu. Baz istasyonu yüzünden kanseri 3-4 yıl çekti yavrum. En sonunda hastalığa dayanamadı ve kaldırmadı. Baz istasyonunu oraya koyanların ceza almasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu konuda herkes bana yardım etsin istiyorum. Oğlumun hayatı bitti, şehit oldu. Benim anne olarak yüreğim yanıyor. Başka annelerin yüreği yanmasın. Kimse evlatsız kalmasın. Bu baz istasyonu hala orada duruyor. Kimse bir şey yapmıyor. İnsanların hayatı söz konusu orada. Benim oğlum onların yüzünden öldü. Bir de anne karnında bebek öldü orada. Ben şahidim. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Benim yüreğim yanıyor. Emirhan'ın maaşı ile geçiniyorduk. Şimdi onları da kestiler, yalnız başıma kaldım. Gidecek yerim yurdum yok, ne yapacağım bilmiyorum. Acım çok büyük ve hiçbir zaman dinmeyecek" dedi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak