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Minik Eren, 5 yıldızlı otel havuzunda boğuldu

Minik Eren, 5 yıldızlı otel havuzunda boğuldu
Minik Eren, 5 yıldızlı otel havuzunda boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki çocuk, girdiği otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat ilçesi Kızılot bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Manavgat’a tatile gelen Çetin ailesi otele giriş yaptıkları ilk gün havuza indi. Anne-baba ve ablasıyla birlikte havuza giren Çetin ailesinin 5 yaşındaki çocukları Eren, girdiği havuzda biranda çırpınmaya başladı. Havuzdan çıkartılan Eren'e ilk müdahale otelde tatil yapan bir doktor tarafından yapılırken, duran kalbi yeniden çalışan küçük Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolda kalbi yeniden duran ve yapılan müdahale ile kısa süreliğine yeniden çalıştırılan Eren Çetin, hastanede yaşamını yitirdi. 

Eren Cetin’in 15 Temmuz gazisi olan babası Süleyman Çetin ile Kumköy’de tatil yapmakta olan amcası ve amcasının ailesi hastanede acı haberi alınca fenalık geçirdi. Eren Çetin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.  

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