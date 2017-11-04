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Minik Erva kansere yenik düştü

Zonguldak’ta kanser nedeniyle tedavi gören 3 yaşındaki Erva Uzunoğlu hayata tutunamadı.

Minik Erva kansere yenik düştü

04 Kasım 2017 18:34

Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde tedavi gören Serhat Uzunoğlu ve Bahar Uzunoğlu'nun 3 yaşındaki kızları Erva Uzunoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 2 yaşında nöroblastom kanseri teşhisi konulan minik Erva, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Erva'nın cenazesi, hastaneden alınarak Zonguldak'taki Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki evine getirildi. Rüzgarlı Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında gözyaşları arasında toprağa verilen Erva Uzunoğlu sevenlerini yasa boğdu. 

Sertaç Özdemir
 

 

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