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Minik Eylem’in mezar taşını bile çok gördüler

Tekirdağ’da ninesiyle trafik kazasında ölen minik Eylem’e yeni yapılan mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce parçalanıp köşeye atıldı.

Minik Eylemin mezar taşını bile çok gördüler

10 Ağustos 2017 09:23
Minik Eylem’in mezar taşını bile çok gördüler - Tıkla İzle

Kaza, 30 Mayıs 2017 tarihinde Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Hayrabolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Güllü ile torunu Eylem Carus'a İstanbul yönünden hızla gelen bir otomobil çarpıp kaçtı. Ayşe Güllü ile torunu Eylem Carus kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Taşlar parçalanmış halde bulundu

Hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Minik Eylem Carus, cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi. Minik kızın Babası Ekrem Carus defin işlemlerinden sonra minik kızı için mermerden güzel bir mezar taşı yaptırdı. Baba Carus, ertesi gün yaptırdığı mezar taşlarının parçalanıp bir köşeye atıldığını öğrendi. Bunun üzerine kızının mezarının başına giden Baba Carus, sinir krizleri geçirdi.

"Yüreğim yandı"

Baba Carus, "Şok oldum, çok üzüldüm. Kızımız rahmetli olmuş zaten psikolojimiz bozuk. Ben sahur hazırlıkları yapıyordum. Bir arkadaşım aradı kızımın trafik kazası haberini verdi. Hastaneye gittim kızımın rahmetli olduğunu öğrendim. Ayın 24’ünde mezarı yaptırmaya geldim. 25’inde ise buranın güvenlik görevlileri bana telefon açıp mezarın kırıldığını söylediler. Müslüman olan insan bunu hayatta yapmaz. Çok yüreğim yandı" dedi.
Baba Carus, minik kızının mezar taşlarının parçalanmasına yönelik suç duyurusunda bulundu.
Öte yandan Minik Eylem yaşasaydı 4 gün sonra 9 yaşına girmiş olacaktı.  

Halil Dağ

Etiketler: mear taşı, tekirdağ


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