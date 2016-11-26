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Minik Eymen Ege’nin Türk bayrağı sevgisi

Eymen Ege bebeğin Anne ve Babası, bebeklerinin ağladığı zaman Türk Bayrağını eline almadan susmadığını, bu durumu 7 aylık olduğu günden itibaren fark ettiklerini söylediler.

Minik Eymen Egenin Türk bayrağı sevgisi

26 Kasım 2016 13:39
Minik Eymen Ege’nin Türk bayrağı sevgisi - Tıkla İzle

11 aylık Eymen Ege bebek ağladığı zaman Türk Bayrağı’nı eline almadan susmuyor.Bayrağı eline aldığı andan itibaren ise gülmeye ve bayrağı sallamaya başlıyor. Bebeklerinin Türk Bayrağı sevgisini 7’nci ayından itibaren fark ettiklerini dile getiren anne Ayla Aktemur, “Ağladığı zaman eline bayrak verdiğimizde duruyor. Bayrağı gerçekten çok seviyor. Bizde milliyetçi bir aile olduğumuz için ona bu duyguyu şimdiden aşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“Yaklaşık 7 aylık olduğu zamandan beri bu tepkiyi veriyor”
İHA muhabirine konuşan Anne Aktemur, Eymen Ege bebeğin ağlamaya başladığında Türk Bayrağı’nı eline aldığı zaman sustuğunu ve bayrağı elinde sallamaya başladığını belirtetek, “Yaklaşık 7 aylık olduğu zamandan beri bu tepkiyi veriyor. Bu durum 3-4 aydır devam ediyor. Şuan bebeğimiz 11 aylık” şeklinde konuştu. Baba Cem Aktemur ise bebeklerinin Türk Bayrağı’nı sevdiğini ve eline sürekli almak istediğini belirtti.
Anne ve Baba Aktemur, Eymen Ege bebeğin 7'nci ayından itibaren ağlamaya başladığında ne için ağladığını anlamadıklarını daha sonra bebeklerinin odasında bulunan Türk Bayrağı’nı eline almak için ağladığını kaydettiler. Anne ve baba Aktemur,Türk Bayrağı'nı bebeklerinin eline verdikleri zaman sustuğunu sonrasında ise ağlamadığını ve gülmeye başladığını dile getirdiler.  


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