Minik Fatmanur'un yüzü güldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'ndeki evlerinin bir odasında diğer üç kardeşi ve anne babasından ayrı yaşamak zorunda olan Fatmanur Karakayış'ın yüzünü Şehzadeler Belediyesinin zabıta ekipleri güldürdü.

Fatmanur’un annesi Aygün Karakayış’ın kızının yaşadığı sıkıntıları İHA kameralarına anlatarak, hastalığından dolayı kızının yalnız başına bir odada yaşadığını, hatta odasında bir televizyonunun dahi olmadığını söylemesinin ardından harekete geçen Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatmanur’un hem geçmiş doğum gününü kutladı hem de aldıkları televizyonu hediye ederek onun yalnızlığına bir nebze de olsun son verdi.

Zabıtalara okuduğu şiirle teşekkür etti

Minik Fatmanur'u evinde ziyaret eden Manisa Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi, Zabıta Komiseri Ahmet Ali Akkaş, Zabıta Memuru Şaban Becerir ve Sivil Memur Ahmet Sarı, Fatmanur’la birlikte pasta kesip mumları üfledikten sonra ona çok istediği televizyonunu hediye etti. Hediye karşısında çok mutlu olan 10 yaşındaki Fatmanur Karakayış, zabıtalara okuduğu şiirle teşekkür etti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi, "Zabıta memuru arkadaşlarımız haberlerde Fatmanur kızımızın televizyona ihtiyacı olduğunu görmüşler. Biz de buna duyarsız kalmayarak ona televizyon getirdik. Bu televizyonun alınmasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik öncülüğünde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa alıp Fatmanur kardeşimize hediye ettik. Fatmanur’un ayrıca kitap kurdu olduğunu öğrendik bunun devamında kendisine bol bol kitap getireceğiz. Geçmiş olsun diyoruz. Allah iyi günlerde televizyonunu kullanmayı nasip etsin" dedi.

Çiftçi, Fatmanur’un hastanede tedavi görmesinden dolayı 29 Aralık’taki doğum gününü kutlayamadıklarını fakat geç de olsa kutlama fırsatı bulduklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek minik kıza elleriyle pasta yedirdi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin hediyesinin kızlarını çok mutlu ettiğini söyleyen anne Aygün Karakayış ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Şehzadeler Belediye Başkanımıza, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ellerine ayaklarına sağlık buralara kadar geldikleri için sağ olsunlar."

Hakan Demir