Diğer
Kategoriler

Minik Fatmanur'un yüzü güldü

Vücudunda özellikle küçük çocukları etkileyen nadir bir böbrek kanseri türü olan wilms tümörü bulunan ve yaşadıkları evin bir odasında anne, baba ve 3 kardeşinden ayrı tek başına bir yaşam süren 10 yaşındaki Fatmanur Karakayış çok istediği televizyonuna kavuştu. Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından alınan televizyon, minik kızın yalnızlığına bir nebze de olsa son verecek.

Minik Fatmanurun yüzü güldü

27 Ocak 2018 11:13
Minik Fatmanur'un yüzü güldü - Tıkla İzle

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'ndeki evlerinin bir odasında diğer üç kardeşi ve anne babasından ayrı yaşamak zorunda olan Fatmanur Karakayış'ın yüzünü Şehzadeler Belediyesinin zabıta ekipleri güldürdü.

Fatmanur’un annesi Aygün Karakayış’ın kızının yaşadığı sıkıntıları İHA kameralarına anlatarak, hastalığından dolayı kızının yalnız başına bir odada yaşadığını, hatta odasında bir televizyonunun dahi olmadığını söylemesinin ardından harekete geçen Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatmanur’un hem geçmiş doğum gününü kutladı hem de aldıkları televizyonu hediye ederek onun yalnızlığına bir nebze de olsun son verdi.

Zabıtalara okuduğu şiirle teşekkür etti

Minik Fatmanur'u evinde ziyaret eden Manisa Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi, Zabıta Komiseri Ahmet Ali Akkaş, Zabıta Memuru Şaban Becerir ve Sivil Memur Ahmet Sarı, Fatmanur’la birlikte pasta kesip mumları üfledikten sonra ona çok istediği televizyonunu hediye etti. Hediye karşısında çok mutlu olan 10 yaşındaki Fatmanur Karakayış, zabıtalara okuduğu şiirle teşekkür etti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi, "Zabıta memuru arkadaşlarımız haberlerde Fatmanur kızımızın televizyona ihtiyacı olduğunu görmüşler. Biz de buna duyarsız kalmayarak ona televizyon getirdik. Bu televizyonun alınmasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik öncülüğünde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa alıp Fatmanur kardeşimize hediye ettik. Fatmanur’un ayrıca kitap kurdu olduğunu öğrendik bunun devamında kendisine bol bol kitap getireceğiz. Geçmiş olsun diyoruz. Allah iyi günlerde televizyonunu kullanmayı nasip etsin" dedi.

Çiftçi, Fatmanur’un hastanede tedavi görmesinden dolayı 29 Aralık’taki doğum gününü kutlayamadıklarını fakat geç de olsa kutlama fırsatı bulduklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek minik kıza elleriyle pasta yedirdi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin hediyesinin kızlarını çok mutlu ettiğini söyleyen anne Aygün Karakayış ise duygularını şöyle dile getirdi:
"Şehzadeler Belediye Başkanımıza, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ellerine ayaklarına sağlık buralara kadar geldikleri için sağ olsunlar." 

Hakan Demir

Etiketler: Minik Fatmanur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç