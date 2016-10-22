Arama çalışmalarını takip eden vatandaşlar ise çapanın bulunduğu bağa girerek minik Irmak'tan bir iz aradı. Çapaya, aranan çapa olup olmadığının belirlenmesi için polisler tarafından el konuldu.

14 Ekim günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal’ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Himmet A.’nın önce elle kazarak gömdüğünü söylediği Irmak’ı daha sonra çapayla kazarak gömdüğünü öne sürmesi üzerine bugün sabahın erken saatlerinden itibaren bütün ekipler dere yatağında ve bağlarda çapa aradı. Öte yandan, 12 yaşlarında Ali isimli bir çocuk, arama yapılan yerin karşı tarafındaki bir bağa nar toplamak için girdiğinde bir çapa buldu. Nar ağacının dibinde çapayı bulan küçük çocuk çapayla arama noktasına gelerek çapayı polislere teslim etti. Çapaya, aranan çapa olup olmadığının belirlenmesi için polisler tarafından el konuldu. Vatandaşlar, çapanın olduğu yerdeki bağa girerek minik Irmak’tan bir iz aradı.

Mihrap Düzöz - Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri

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