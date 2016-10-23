Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hurdacılık yapan Himmet A. tarafından öldürülerek bağa gömülen 3,5 yaşındaki Irmak Kupal’ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere memleketi Alaşehir’e götürüldü. Cansız bedeni dün akşam saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirilen Irmak'ın ön otopsi sonuçları da belli oldu. İlk etapta boğularak öldürüldüğü tespit edilen küçük kızın vücudunda tecavüz bulgularına da rastlandığı bilgisi verildi. Uzmanlar, kesin veriler için detaylı otopsi yapılmak üzere Irmak’ın cansız bedeninden örnekler aldı.

14 Ekim günü kaybolan minik Irmak'ın cansız bedeni, katil zanlısı Himmet A.’nın katıldığı televizyon programında küçük kızı öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine yapılan aramalarda, bir bağda gömülü halde bulunmuştu. Irmak'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Alaşehir’de toprağa verilecek.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri