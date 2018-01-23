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Minik Irmak okuduğu dualarla kendisine hayran bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde okuduğu dualarla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Minik Irmak okuduğu dualarla kendisine hayran bıraktı

23 Ocak 2018 10:03
Minik Irmak okuduğu dualarla kendisine hayran bıraktı - Tıkla İzle

Yozgat’ta yapılan AK Parti İl Kongresi’nde kendisi ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’in gözyaşlarına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Irmak’ı telefonla aramış ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine ailesi ile birlikte külliyeye gelen küçük Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden önce Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile görüştü.

Başdanışman Yerlikaya’nın yanında İhlas ve Fatiha suresi ile Sübhaneke duasını okuyan küçük Irmak kendisine hayran bırakırken, Başdanışman Yerlikaya, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

Derya Yetim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmakın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı Minik Irmak’ın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı

 

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