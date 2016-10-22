Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.'nın emniyetteki ifadesinde, Irmak'ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi çuvala koyup çöp konteynerine bıraktığını ve bir süre sonra gittiğinde çuvalın orada olduğunu görüp alarak Sakırız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti.

Bu ifadelerin üzerine Sarıkız Çayı mevkiinde Ankara'dan getirilen 'Ateş' ve 'Barbi' isimli 2 ceset arama köpeği bölgede Irmak'ın bulunması için yürütülen çalışmalarda kullanılırken, iş makineleri de bağ içerisinde kazı çalışmalarını tüm gün sürdürdü. Arama çalışmalarında, minik Irmak'a ait bir ayakkabı, evine 2 kilometre uzaklıktaki bağda bulundu. Akşam saatlerinde ise bölgedeki bir tarlada, üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen bir çuvala rastlandı. Havanın kararmasıyla projektörlerle bölge aydınlatarak sürdürülen çalışmalar bir süre devam etmesine rağmen kullanılan cihazların enerjilerin tükenmesi sebebiyle aramanın bu sabaha bırakılmasına karar verildi.

Kazı çalışmaları 3. gününde

Katil zanlısı Himmet A.'nın 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı gömdüğünü söylediği Ilıca Mahallesi Sarıkız Çayı kenarındaki üzüm bağında Irmak'ın cansız bedenini bulmak için kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarının 3. gününde, dün bulunan ayakkabı ve kanlı olduğu öne sürülen bir çuvalın dışında henüz bir ize rastlanılmadı. Kazı çalışmalarının yanı sıra polis ekipleri demir çubuklarla toprak zemini kontrol ediyor. Öte yandan katil zanlısı Himmet A.'nın toprağı çapayla kazdığını ve çapayı Sarıkız Çayı'na attığını belirtmesi üzerine bugün ekipler çayda da arama çalışması başlattı.

"Gariban diye buzdolabımı vermiştim"

Katil zanlısı Himmet A.'yı tanıdığını belirten mahalle sakinlerinden Adil Kulak, "Ben Irmak'ın kuyuya atıldığını düşünüyorum. Ben bu şahsı yakından tanıyorum. Geçtiğimiz sene kendisi gariban diye ona eski buzdolabımı vermiştim. Çarşamba günü canlı yayına da bağlandım. Zaten bir gün sonra şahıs itiraf etti. Horzumlar bölgesine yakın bir bölgedeki bağın içinde bulunan 2 adet kuyu var. Ben Irmak'ı oraya attığını düşünüyorum. Bence orada da bir arama çalışması yapılmalıdır" dedi.

Mihrap Düzöz - Önder Aydın - Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri

MANİSA