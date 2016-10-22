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Minik Irmak’ın acı haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi

Manisa’da tecavüz edildikten sonra vahşice öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın cesedinin bulunması üzerine acı haberi alan ailesi, sinir krizi geçirirken evde ağıtlar yakıldı.

Minik Irmakın acı haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi

22 Ekim 2016 18:33
Minik Irmak’ın acı haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi - Tıkla İzle

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hurdacılık yapan Himmet A. tarafından öldürülerek bağa gömülen 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın cansız bedeni 9 gün sonra, bir ayva ağacının altında bulundu.

“Ne olur yavrumu kucağıma basmak istiyorum”
Minik Irmak’ın bulunduğu haberi üzerine ailesi sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken Irmak’ın annesi Suriye Kupal gözyaşlarına boğuldu. Evladına bir an önce kavuşmak isteyen acılı anne Suriye Kupal, “Yavrumu görmek istiyorum ne olur, 9 gündür görmüyorum ne olur gidelim. Ne olur beni yavruma götürsünler. Yavrumu görmek kucağıma basmak istiyorum. Ne olur, yalvarıyorum” dedi.

“Kardeşimi özledim öldüğü için üzülüyorum”
Kardeşinin bulunduğu haberini alan 10 yaşındaki ablası Ayşe Kupal da haberi halasından aldığını belirterek, “Irmağı özledim, Irmağı istiyorum. Sevindim, halam söyledi. Irmağı çok özledim. Hem sevindim hem üzüldüm. Öldüğü için çok üzülüyorum” diye konuştu.

Evde ağıtlar yakıldı
Irmak’ın anneannesi Şaygül Ilgaz da bir yandan çok sevindiğini belirtirken gözyaşlarına boğuldu. Kürtçe ağıtlar yakılan evde yaslar tutuldu.
Haberi alan ailenin yakınları ve mahalleli de minik Irmak’ın ailesinin evine akın etti.

Mihrap Düzöz - Önder Aydın - Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: ırmak


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