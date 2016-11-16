Kupal ailesi yeni evine taşınırken, hayırsever iş adamı Ali Uçak, acılı ailenin yaşadığı çevreden uzaklaşmasıiçin kendilerine bir ev aldıklarını söyledi.

Komşuları olan hurdacı tarafından tecavüz edildikten sonra hunharca öldürülen ve çuvalla taşınarak bir bağa gömülen 3,5 yaşındaki Irmak Kupal’ın ailesine Alaşehir’de faaliyet gösteren Uçak Kardeşler şirketi sahibi Ali Uçak tarafından ev bağışladı.

"Yaşadığı çevreden ayrılması gerektiğini düşündük"

Yeni evine taşınan Kupal ailesi konuşmak istemezken, iş adamı Ali Uçak, "Öncelikle böyle bir olayı Allah kimsenin başına vermesin, kimseye yaşatmasın. Kupal ailesinin yaşadığı iğrenç olaydan sonra Uçak Kardeşler Şirketi olarak ailenin yaşadığı çevreden ayrılması gerektiğini düşündük. Bu amaçla aileye başka bir mahalleden ev almayı uygun gördük. Aileyle görüştük, teklifimizi kabul ettiler. Bu Irmak kızımızı geriye getirmeyecek ama ailenin psikolojik olarak bir nebze de olsun rahatlamasına vesile olacaktır. Biz Alaşehir’de faaliyet gösteren bir şirket olarak, üzerimize düşeni yaptık. Üzümü ile dünya çapında ünlü olan bu ilçemizin bu tür iğrenç olaylarla değil, sadece üzümüyle anılmasını, bu tür iğrenç olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Konu hakkında konuşmak istemeyen minik Irmak'ın babası Bilal Kupal ise iş adamı Ali Uçak’a teşekkür ettiklerini belirtti. Kupal ailesi Ali Uçak tarafından kendilerine verilen Hacıbey Mahallesi Cihangir Sokak’ta bulunan zemin kat dairelerine taşındı.

Olay

Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.'nın emniyetteki ifadesinde, Irmak'ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi Ilıca Mahallesi Sarıkız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti. Bu ifadelerin üzerine üzüm bağında, 8 kepçeyle aralıksız kazı çalışmaları sürdürülmüş, bir taraftan Ankara’dan getirilen ceset bulmak için eğitilmiş 'Ateş' ve 'Barbie' isimli köpekler de arama çalışmalarına katılmıştı. 3 gün süren kazı çalışmalarının ardından minik Irmak’ın cansız bedeni 22 Ekim tarihinde saat 16.30 sıralarında bulunmuştu. Minik Irmak'ın cansız bedeni 23 Ekim tarihinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmişti.