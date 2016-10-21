Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal, 6 gündür her yerde aranırken, minik Irmak’ın annesi Suriye Kupal ve babası Bilal Kupal kızlarının bulunması için bir televizyon programına katıldı. Mahallede Irmak’ı gören son kişi olan hurdacılık yapan Himmet A. da programa alındı. Günlerce programda Irmak’ın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Himmet A., dün program arasında cinayeti itiraf etti. İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A. ilk ifadesinde minik Irmak’ın cansız bedenini Sarıkız Çayı kenarına attığını belirtti. Bunun üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, Irmak’ın cesedinin atıldığı bölgede arama çalışması başlattı. İstanbul Emniyeti tarafından Manisa polisine teslim edilen Himmet A., dün gece saatlerinde Alaşehir’e getirildi. Zanlı Himmet A., daha önce ifadesinde minik Irmak’ı attığını söylediği Sarıkız Çayı'na getirilerek, tam yerinin gösterilmesi istendi. Himmet A., minik kızı attığı yeri tam olarak hatırlamadığını belirtti. Himmet A.’nın küçük kızı attığını belirttiği Sarıkız Çayı’nın çevresindeki geniş bir alanda arama yapılması için Ankara’dan da özel eğitimli iki ceset arama köpeği getirildi. Ayrıca Manisa ve Alaşehir’den çok sayıda polis ekibi arama çalışmasına katıldı.

Arama çalışmaları sürüyor

Dün gece ara verilen arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde tekrar başladı. Arama çalışmalarına Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban da katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Karaçoban, “6 gündür kayıp olan Irmak kızımızı dünkü şahsiyetin itiraflarından sonra gösterdiği bölgede yapılan çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili gösterdiği bölge çok dikkatli bir şekilde belediye işçilerimiz ve iş makinelerimiz tarafından gerekli özen gösterilerek taranıyor. Şuana kadar elde edilen bir netice yok. Polis köpekleri ve emniyet gücünün katkılarıyla olabilecek en iyi şekilde küçük kızımızı arıyoruz. Şuanda yaklaşık 25 işçimiz var burada. Bir adet de iş makinemiz bulunuyor. Çok küçük bir kardeşimiz olduğu için çok dikkatli davranılması gerekiyor. Son derece üzgünüz. İlçemizde böyle bir olayın yaşanmasını esefle karşılıyoruz ama takdiri ilahi. Olayın olduğu ilk günden beri şüphelerin yoğunlaştığı bir şahıstı. O bölgede yaşayan insanların da bildiği bir insandı. Bu kadar ileriye gidebileceğini kimse hesap etmedi. Kendisine insan demeye dilim varmıyor. Bir yerden sonra söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Alaşehirliler olarak üzerimize düşen vazifeler var. Yapılacak çalışmaları emniyet güçlerimize ve Türk adaletine bırakmalıyız. Alaşehirliler olarak soğukkanlılıkla adaletin tecelli etmesini beklemek durumundayız. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde şüphe etmesinler adalet yerini bulacaktır" dedi.

Tacizden 1,5 yıl cezaevinde yatmış

Cinayet zanlısı Himmet A.’nın 15 yıl önce de 14 yaşındaki kız yeğenini taciz etmekten dolayı 1,5 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.

Nurettin Doğan



