Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal’ı öldürdüğünü dün canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.’nın emniyetteki ifadesinde, Irmak’ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi çuvala koyup çöp konteynerine bıraktığını ve bir süre sonra gittiğinde çuvalın orada olduğunu görüp alarak Sakırız Çayı’nın kenarında bulunan bağa gömdüğünü söylediği belirtilmişti.

MİNİK IRMAK’IN CESEDİNİ TAŞIMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Komşusu tarafından öldürülen küçük kızı arama çalışmaları Sarıkız Çayı’nın çevresindeki geniş bir alanda sürerken, Himmet A.’nın minik Irmak’ın cesedini çöp konteynerine bırakıp, tekrar alma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Himmet A., hurdacılık yaptığı el arabasıyla evine yaklaşık 800 metre uzaklıktaki çöp konteynerine gelerek, çuvala koyduğu minik Irmak’ın cesedini etrafına bakarak kimsenin görmediğine emin olduktan sonra çöp konteynerine bırakıyor. Akşam saatlerinde tekrar çöp konteynerinin yanına cep telefonuyla konuşarak gelen Himmet A., cesedin alınmadığını görünce bir kez daha çuvalı çöpten alıp bölgeden uzaklaşıyor.

ESNAFLAR O ANLARI ANLATTI

Himmet A.’nın çöp konteynerine yanaştığını gören çevredeki bir esnaf ise zanlının durumundan hiç şüphelenmediğini anlattı. kendisinin bakmadığı bir anda çuvalı çöpe bırakmış olabileceğini kaydeden esnaf ve çevre esnafı ise yaşanan olaydan sonra oldukça tedirgin olduklarını ve Alaşehir’in bu şekilde anılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Esnaflar olaydan sonra çocuklarını dışarı çıkmamaları konusunda tembihlediklerini belirterek olayın şokunu hala atamadıklarını söyledi.