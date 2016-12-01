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Minik Irmak'ın katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tecavüz edildikten sonra hunharca öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın katil zanlısı olan komşusu Himmet A., yarın hakim karşısına çıkacak.


01 Aralık 2016 13:33

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davada minik Irmak’ın katil zanlısı Himmet A. hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Cinsel amaçlı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kalma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yarın 13.30’da başlayacak olan davanın ilk duruşmasında yoğun güvenlik önlemleri alınması bekleniyor.

Olay
Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.'nın emniyetteki ifadesinde, Irmak'ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi Ilıca Mahallesi Sarıkız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti. Bu ifadelerin üzerine üzüm bağında, 8 kepçeyle aralıksız kazı çalışmaları sürdürülmüş, bir taraftan Ankara’dan getirilen ceset bulmak için eğitilmiş 'Ateş' ve 'Barbie' isimli köpekler de arama çalışmalarına katılmıştı. 3 gün süren kazı çalışmalarının ardından minik Irmak’ın cansız bedeni 22 Ekim tarihinde saat 16.30 sıralarında bulunmuştu. Minik Irmak'ın cansız bedeni 23 Ekim tarihinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmişti.

Sadık Cangel 

 

Etiketler: Minik Irmak


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