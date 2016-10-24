Minik Irmak’ı öldürdüğünü ve bir bağa gömdüğünü canlı yayında itiraf etmesinin ardından gözaltına alınarak İstanbul’dan Alaşehir’e getirilen Himmet A. hakkında ‘Yoğun bakımda yatıyor’, ‘İntihar etti’ şeklindeki söylentiler minik kızın cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından bir açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından yalanlanmıştı.

Himmet A.’nın kendisine zarar vermemesi için Alaşehir Cezaevinde tek kişilik bir hücrede gardiyan gözetiminde tutulduğu öne sürüldü. Öte yandan, daha önce de küçük yaşta bir çocuğu taciz etmekten yargılanan ve ceza alan Himmet A. için ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle dava açılması bekleniyor.

14 Ekim'de kaybolan Irmak Kupal'ın cansız bedeni 9 gün sonra bir bağa gömülü olarak bulunmuş, yapılan otopsi sonucunda minik kızda tecavüz izlerine rastlanılmıştı. Irmak Kupal'ın cenazesi dün Alaşehir'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiçeklerle uğurlanmıştı.

Sadık Cangel