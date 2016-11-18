Manisa'nın Alaşehir ilçesinde komşusu Himmet A. tarafından canice öldürülen ve cesedi bir bağın arasına gömülü olarak bulunan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın iddianamesi hazırlandı.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi kabul edildi

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan, cinsel amaçlı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kalma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı işlendiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet istemi kabul edildi.

İddianame sonrası Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Aralık 2016 tarihini ilk duruşma günü olarak verdi.

Nurettin Doğan