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Minik kedinin zor anları

Mersin’de wc matik’e kafasını sıkıştıran minik kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Minik kedinin zor anları

22 Kasım 2016 15:39

Bırakıldıktan sonra itfaiye aracının altına girerek, ekiplere zor anlar yaşatan yavru kedi buradan da ekiplerin çalışması sonucunda çıkartılarak sokağa salındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan Toros Devlet Hastanesi karşısında bir kedi, kafasını wc matik’e sıkıştırdı. Bu sırada görevden dönen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, kedinin zor anlar yaşadığını fark etti. Kediyi alarak İtfaiye Daire Başkanlığı’na götüren ekipler, burada kedinin kafasındaki wc matik’i keserek kediyi kurtardı. Kurtarılmasının ardından bırakılan kedi bu seferde itfaiye aracının altına girerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Kedi buradan da ekiplerin çalışması sonucunda çıkartılarak, sokağa bırakıldı.


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