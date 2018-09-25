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Minik kediyi otobüs şoförünün dikkati kurtardı

Minik kediyi otobüs şoförünün dikkati kurtardı
Minik kediyi otobüs şoförünün dikkati kurtardı

Otobüs şoförünün dikkati bir anda yolu ortasına atlayan minik kediyi ezilmekten kurtardı. Kurtarma anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Minik kediyi otobüs şoförünün dikkati kurtardı - Tıkla İzle

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 60 Evler-Umuttepe seferini yapan şoförü Serkan Kılıç'ın dikkati, yavru kedinin hayatını kurtardı. Seyir halindeyken şoför Kılıç'ın dikkatini çeken yavru kedi, araçların arasından şans eseri kurtulup yolun ortasındaki bariyerlere saklandı. Kedinin ezilme tehlikesinin olabileceğini fark eden Kılıç, aracını emniyetli bir şekilde durdurduktan sonra torpido kısmında bulunan hırkasını alarak, yoğun trafiğe rağmen saniyeler içerisinde kedinin yanına gitti. İlk etapta kediye ulaşamayan Kılıç, büyük bir mücadelenin ardından kediyi yakalamayı başardı. 

Adeta zamanla yarışarak kendi hayatını da tehlikeye atan duyarlı şoför, bir dakika içinde kediyi ezilmekten kurtardı. Yavru kediyi güvenli alana taşıyan Kılıç, daha sonra kendi otobüsünde yolcu olarak bulunan genç bir kıza verdi. Genç kız da otobüse tekrar binmeyerek yavru kediyi tehlikeden uzak bir bölgeye bıraktı. Otobüs içinde bulunan diğer yolcular da duyarlı davranışından dolayı şoför Serkan Kılıç'a teşekkür etti. Öte yandan yolculardan bazıları sosyal medya üzerinden şirkete mesaj atarak, sürücü adına yetkililere teşekkür etti. 

Ayrıca, kahraman şoförün kediyi kurtarma anları ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kılıç'ın aracından örtüyü alması ve yol kenarına giderek yavru kediyi tutması görüntülere yansıdı.  

Oğuzhan Eke

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