Arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada yoldan geçen bir kadının çağırması üzerine yanına giden minik Kübra'nın, kimliği henüz belirlenemeyen kadının elini tutarak sokaktan uzaklaştığı görülüyor. Minik Kübra’nın kaybolmadan önce kameraya yansıyan son görüntülerinde, bir süre oturdukları sokakta oynadıkları görüldü. Bu sırada sokak başında görünen bir kadının sokaktaki çocuklara şeker dağıtarak ilerlediği görüldü. Ardından minik Kübra’nın kadının elinden şekeri alıp elini tutarak sokaktan uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında polis ekipleri harekete geçerken, minik Kübra'yı kaçıran kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diğer yandan, 2 gündür kayıp olan Kübra, dün öğle saatlerinde oturdukları sokağın 500 metre ilerisinde bulunarak ailesine teslim edilmişti. Küçük kızın bulunduğu sırada karnının tok, altının temiz olması dikkat çekmişti.

Minik Kübra'nın ne için kimler tarafından kaçırıldığı merak konusu olurken, küçük kızın sağ olarak bulunması ise ailesini sevince boğmuştu. Küçük kızın bugün annesi ile buluşması bekleniyor.

Mehmet Bulut

GAZİANTEP