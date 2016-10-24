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Minik Kübra’nın sağlık raporu temiz çıktı

Gaziantep'te kaybolduktan 2 gün sonra bulunan ve kaçırıldığı belirlenen küçük kızın hastanede yapılan kontrollerinde, sağlık raporu temiz çıktı.

Minik Kübranın sağlık raporu temiz çıktı

24 Ekim 2016 11:05

Gaziantep Ocaklar Mahallesi 8 Nolu Cadde'de evin önünde oynarken şekerle kandırılarak kaçırılan 2.5 yaşındaki Hatice Kübra Çakıroğlu'nun hastanede yapılan kontrollerinin ardından sağlık raporu temiz çıktı. Minik Kübra'nın raporunda, taciz ya da tecavüz gibi bulgulara rastlanmadığı öğrenildi.

Hatice Kübra kaybolduktan 2 gün sonra evlerine 500 metre uzaklıktaki bir sokakta bulunmuş, küçük kızı sokakta bularak evine götüren Müslüm Can isimindeki genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü. Minik Kübra'nın kaçırılma sebebi ve kimler tarafından kaçırıldığı belirlenemezken, küçük kızın sağ olarak bulunması ailesini sevince boğmuştu.

Kübra'nın hastanede yapılan kontroller esnasında, karnının tok ve altının temiz olması dikkat çekerken, Hatice Kübra'nın kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri görüntülerde Hatice Kübra'ya şeker verip, elinden tutarak, sokaktan ayrılan kadının kimliğini belirleme çalışmaları başlatmıştı. 

Serhat Demir
GAZİANTEP 


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