Geçtiğimiz ay içerisinde İlk Yorum Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyarete giden Başkan Alıcık merkezin bölümlerini tek tek incelemiş gördüklerine hayran kalmıştı. Özel insanlar konusunda her zaman çok hassas olan Alıcık bu merkezde yapılan terapi seanslarını izlediği sırada kendisini oldukça etkileyen 12 yaşındaki Mert Özdemir ve ailesine Mert’in kullanabileceği en donanımlı engelli araç için söz vermişti.

2004 Denizli doğumlu Mert’in durumundan oldukça etkilenen Başkan Haluk Alıcık, Mert ve ailesi hakkındaki bilgileri İlk Yorum Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden almasının ardından Mert’e en uygun aracın temini için gerekli talimatları verdi. Anne karnında susuz kalması ve sezeryan ile erken doğum sırasında beynine oksijen gitmemesinden dolayı uzunca süre kuvözde kalan bebeğin daha sonra geçirdiği havale sonucunda Malnutrisyon+Cerebral Palsy+Büyüme Gelişme Geriliği tanısı konulduğunu öğrenen Haluk Alıcık ailenin de durumunu dikkate alarak Mert için verdiği araç sözünü yerine getirdi. Mert’i ilk gördüğü andaki duygu ve ruh hali ile aracı kendi elleri ile teslim etmeye giden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık öncelikle Mert’in annesi ve babasına daha sonrada merkezdeki yetkililere teşekkür etti. Mert gibi özel çocukların yüce rabbin bir lütfu olduğunu belirten Başkan Haluk Alıcık; “Yüce rabbim sizlere sabır versin. Bu rabbimizin bizlere bir imtihanı bir sınavıdır. Sizler gerçekten cenneti hak eden insanlarsınız. Yavrunuzu her ne şekilde olursa olsun yaratandan ötürü koruyor, kolluyor, bakıyor, şefkat gösteriyor ve en önemlisi sorgusuz sualsiz seviyorsunuz. Bizlerinde görevi en azından ufak da olsa bu mücadelenizde sizlere destek olmak yükünüzü hafifletmek elimizdeki imkânlardan faydalandırmaktır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mesut bir ömür sürmeleri için gayret etmek, kamu ve toplum olarak en mühim sorumluluklarımızdan biridir. Nazilli Belediyesi olarak bizde engelli kardeşlerimiz ve ailelerimiz için elimizden geleni her zaman yapmakla mükellefiz. Her şey bir yana hepimiz birer engelli adayıyız ve yarınımızın ne olacağını bilemeyiz. O yüzden vicdanımızı hiçbir zaman bir yerlerde bırakmamalıyız. Mert’in rahatı için en donanımlı aracı temin etmeye özen gösterdik. İnşallah bundan sonra onu kucaklarında sırtlarında taşımak zorunda kalan cefakar anne babası ve özelliklede Mert çok daha rahat edecek” dedi.

Veysel Karahan