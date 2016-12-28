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Minik Muhammed’in feci ölümü

Antalya’da babasıyla markete giden 7 yaşındaki Suriyeli Muhammed, yolun karşısına geçerken beton pompa aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Minik Muhammedin feci ölümü

28 Aralık 2016 18:43
Minik Muhammed’in feci ölümü - Tıkla İzle

Kaza, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası Abdulkerim El Gazi’yle birlikte markete çıkan 7 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Gazi, market dönüşü yoldan karşıya geçerken babasının elini tutmadı. Bu sırada özel bir şirkete ait beton pompa aracı, küçük Muhammed’e çarptı. Olay sonrası şoka giren baba Abdulkerim El Gazi gözyaşlarına boğulup ağıt yakarken feci şekilde hayatını kaybeden minik Muhammed’den geriye ise sadece küçük ayakkabısı kaldı.

Kaza sonrası polis kamyon sürücüsünü gözaltına alırken, küçük Muhammed’in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Harun Erdoğdu - Suat Metin
 

Etiketler: beton araç, muhammed


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