Minik Naile uzatma kablosu ile hayata tutunuyor

7 yaşındaki engelli kızlarının günde en az bir kere elektrikle çalışan buhar makinesiyle tedavi görmesi gerektiğini belirten aile, "Borcumuzu ödemeyeceğiz demiyoruz ama hepsini birden ödemeyemeyiz, bize ödemede kolaylık sağlasınlar" diyerek yardım istedi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde yaşayan İnceoğlu ailesi, 2 gündür zor zamanlar geçiriyor. 4 yıl önce ev yapan Aziz İnceoğlu, o dönem evin ruhsatı olmadığı için elektrik aboneliği alamadı ancak engelli çocuğu Naile İnceoğlu'ndan dolayı evinin elektrik tesisatını döşeyip, saatini takarak elektrik kullanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda çıkan imar affından yararlanan Aziz İnceoğlu, abonelik için tekrar başvurdu. Karşısına 8 bin 783 liralık borç çıkan İnceoğlu'nun elektriği bu borcu ödemeyeceğini belirtmesi üzerine kesildi.

"BEN BU PARAYI ÖDEMEM DEMİYORUM AMA HEPSİNİ BİRDEN VEREMEM"

Başından geçen olayla ilgili açıklamalarda bulunan İnceoğlu, evli ve 3 kız çocuğunun olduğunu, birinin dünyaya engelli olarak geldiğini söyledi. 4 yıl önce Dikilitaş Mahallesi'nde bir ev yaptığını ifade eden İnceoğlu, “4 yıldır buradayız. O dönem evin ruhsatı olmadığı için elektrik aboneliği alamadım. Ancak benim engelli çocuğum var ve ona günlük elektrikle çalışan buhar makinesiyle hava vermemiz lazım. Şimdiye kadar hep ortada kalmıştık. Geçtiğimiz aylarda imar affı çıktı ve ben de o aftan yararlandım. İşlemlerimi yaptıktan sonra elektrik aboneliği için bir daha başvurdum. Bu sefer geldiler 8 bin 783 lira borcun var dediler. O borcun da hepsini birden istiyorlar. 2 gün önce akşam da geldiler, çocuğum buhar makinesine bağlıyken elektriğimizi kestiler. Kestikten sonra bir şey söylemeden çekip gittiler. Bir gün sonra yetkililerle görüşmeye gittik. O da işimizi çözmedi. Çocuğum için elektrik olması şart. O yüzden ben de yan komşudan 3'lü seyyar ile mecbur elektrik çektim. Ben bu parayı ödemem demiyorum ama hepsini birden veremem. Bunu makul bir taksitlendirme ile ödeyebilirim. Aboneliğimi de versinler. Ben üstüme düşen borcum neyse onu da ödeyeceğim” dedi.

"İSTESEM SAATİMİ DEĞİŞTİRİR BÖYLE BİR CEZA YEMEZDİM"

Kaçak kullanımdan işlem yaptıklarını belirten İnceoğlu, “Ben kaçak kullanmadım her şey ortada. O dönem abonelik vermedikleri için, çocuğum da bu durumda olduğu için saatimi, her şeyimi yaptırdım elektriği açtırdım. Hiçbir zaman saatimi değiştirmedim. İsteseydim değiştirir böyle hiç ceza yemezdim ama benim bir engelli çocuğum var. Onun günahı boynuma girmesin diye hiçbir zaman saatimi değiştirmedim. Geçen yıl 5 bin lira gibi bir ceza yazmışlardı. O da icralık olmuş. O ceza da 6 bin lira olmuş. Geçen gün de gittiğimde ceza 8 bin 783 lira olmuş. Bunu toplu ödeme şansımız yok ama elektriği de kullanmamız gerekiyor. Şu anda işsizim. Herhangi bir iş de yapamıyorum. Belden de sakatım. Ağır iş yaptığım zaman dizlerim şişiyor. İş de olursa çok iyi olur” diye konuştu.

"DÜRÜSTLÜĞÜMÜN KURBANI OLDUM"

Elektriğinin tekrardan açılıp, abone yapılmasını isteyen İnceoğlu, “Engelli çocuğum var. Her türlü yola başvurduysam da abonelik alamadım. Ben de başka insanlar gibi saatimi değiştirebilirdim, hiç para da vermeyebilirdim. Cezayı ödemeyeceğim demiyorum ödeyeceğim. Biz kimsenin kul hakkına da girmedik. Dürüstlüğümüzün kurbanı olduk. Bana bir kolaylık sağlasınlar. Biz de rahata kavuşalım, çocuğum da rahat rahat buhar makinesiyle hava alabilsin” ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü-Güray Gürdal