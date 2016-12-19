Meryem ve Mehmet Tosun çiftinin minik kızları 8 yaşındaki Nesibe Tosun, Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Anne ve babasından aldığı harçlıkları bir kumbarada biriktiren minik Nesibe, kumbarasını Halep için bağışladı. Kendisinin huzur içerisinde okuluna gidip gelebildiğini ve sevdiği arkadaşlarıyla oyun oynayabildiğini söylenen Nesibe Tosun, Halep’teki yaşıtlarına çok üzüldüğünü ve bunun için kumbarasını Halep için bağışladığını belirtti. 8 yaşındaki Nesibe’nin bu davranışı büyüklere örnek teşkil edecek nitelikte olurken, Nesibe’nin ebeveynleri ise kızlarıyla her zaman gurur duyduklarını, her zaman bu olgunlukta olduğunu dile getirdi.

Halep’teki görüntüleri televizyonda gördüğünü söyleyen Nesibe Tosun, "Orada yaşananlar beni çok üzdü, büyüklerin kavgasında küçük çocuklar ölüyor. Biz barış dolu bir dünya istiyoruz, Halep için kumbaramı bağışladım, daha fazla param olsa onu da gönderirdim” dedi.

Öte yandan, mahalle sakinleri tarafından Yunus Gürbüz ve Samet Aksoy tarafından yapılan yardım kampanyasına Avşar Mahallesi sakinleri de duyarsız kalmadı. Mahalle sakinleri acil ihtiyaç olan kıyafet, gıda maddeleri için çalışma yaparak Halep’e gönderilmek üzere erzak ve kıyafet topladı.

İlker Uyar