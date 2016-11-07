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Minik Oğuzhan’ın sağlığı 120 bin liraya bağlı

Bursa’da annesinden karaciğer nakledilecek olan 3 yaşındaki Oğuzhan, 120 bin lira bulunmazsa sağlığına kavuşamayacak.

Minik Oğuzhanın sağlığı 120 bin liraya bağlı

07 Kasım 2016 11:14
Minik Oğuzhan’ın sağlığı 120 bin liraya bağlı - Tıkla İzle

Azerbaycan’da yapılan yanlış tedavi yüzünden soluğu Bursa’da alan Tahirov ailesi, 3 yaşındaki çocukları Oğuzhan için gerekli parayı bulmaya çalışıyor. 11 aylıkken Oğuzhan’ın yüzündeki sarılıktan dolayı hastaneye başvuran Tahirov ailesi, yapılan yanlış tedavi yüzünden Türkiye’ye geldi. İstanbul başta olmak üzere 4 farklı şehir gezen ve en son Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer yetmezliği tanısı konularak tedavi altına alınan Oğuzhan’ın ameliyat olması için 120 bin lira ihtiyacı var.

“GRİP ENFEKSİYONU TANISI KONDU”

1 yıl önce Bursa’ya geldiklerini belirten baba Telman Tahirov, ”5 yıl burada kalmadığımız için vatandaşlık alamadık. Vatandaşlık alamayınca yeşil kartımız ya da sosyal güvencemiz olmuyor. Bu sebeple ameliyat için de maliyet gerekiyor" dedi.

Geçen yıl Azerbaycan’da hastaneye gittiklerini hatırlatan inşaat ustası 3 çocuk babası Telman Tahirov, "Burada oğluma grip enfeksiyonu teşhisi konuldu. Doktorların yanlış tedavisiyle buralara kadar geldik. Bizi önce İstanbul’a yönlendirdiler. "Karaciğer nakli olması gerekiyor" dediler. 70 bin dolar masraf çıkardılar. Ancak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ise 120 bin lira maliyet çıkardı. Duyanlardan yardımda bulunmalarını rica ediyorum “ dedi.

“TÜRK OLMAMA RAĞMEN TÜRKLÜK BELGESİ İSTEDİLER”

Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlık için destek istediklerini belirten Tahirov” Benden Ahıska Türkü olduğumu tasdik eden belge istediler. Gittim onu da aldım. Belgemizi almamıza rağmen uğraştırmaya devam ediyorlar. Sonumuz bakalım nasıl olacak. Ya vatandaşlık versinler tedavimiz devam etsin. Ya da devletimiz bize şefkatli elini uzatsın “ diye konuştu.

“ÇALIŞMA İZNİMİZ YOK”

Çalışma izni olmadıkları halde çalıştığını ifade eden Tahirov” Çalışma iznimiz yok. Çocuğumun hastane masrafları için mecburen kaçak da olsa çalışıyoruz. Çalışmasak çocuğun ilaçları ve hastane masrafları var. Zaten ben 1 yılda bu hastaneye 30 bin lira kadar ücret ödedim. Ramazan üç kardeş, diğer iki kardeşine de burada halası bakıyor. Eşimle ben Ramazan için hastanedeyiz “ diye konuştu.

Yalnızca masrafları karşılayamadıklarını belirten Tahirov” Bizim aileden annesinden parça alınacak ve Oğuzhan’a nakil edilecek. Donöre de ihtiyacımız yok. Bizim yalnızca ihtiyacımız maddi sıkıntıların çözülmesi. Ya da vatandaşlıkla sosyal güvenceye kavuşmak. Bu yüzden başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız ve Bursalı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız’dan yardım bekliyoruz diye konuştu.

Oğluna karaciğerinden bir parça verecek olan anne Aygün Tahirov ise ameliyat için yardım beklediklerini, çığlıklarının inşallah duyulacağını ifade etti.


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