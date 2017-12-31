Minik Özge, yeni yıla yeni umutlarla giriyor

Antalya’da kızı Özge’yi fizik tedaviye götüremediği için evinde 150 liraya mal ederek kurduğu düzenekle yürütmeye çalışan 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım’ın çabası gündeme gelmiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, minik Özge ve ailesini yeni bir protez ayak yapılabilmesi için İstanbul’a getirmişti. Haberlerin ardından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in girişimleri ve talimatıyla yeni protezine kavuşan minik Özge, doğum günü 1 Ocak’ta 5 yaşına, 2018'e de yeni umutlarla girecek. Dedesinin evinde düzenlenen sürpriz doğum gününde Özge’yi tüm aile yakınları ile arkadaşları yalnız bırakmadı. Gelen doğum günü pastasıyla yüzünde gülücükler açan Özge, mumları üfledi, kendisine alınan hediyeleri ise tek tek açtı. Hediyeler arasında ise babası Ali İhsan Yıldırım’ın aldığı salıncak, odada duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Parka gitmekte zorlanan Özge, artık babasının aldığı hediyeyle evinde doyasıya sallanabilecek.

"Parka gitmeden de sallanacak"

Özge’nin parkta sallanmayı çok sevdiğini söyleyen baba Yıldırım, “Her zaman biz parka götüremiyoruz. Bu işten anladığım için eve sistemimizi kurduk ve artık Özge parka gitmeden de sallanabilecek” dedi.

Yeni yıla yeni umutlarla girdiklerini de belirten Yıldırım, “Talihsiz bir iğne sonucu ayağını kaybetti, bundan sonra Özge’yi hayatından daha mutlu etmek ve hukuk mücadelesinde koşturmak, 2017’de bu mücadele bir sonuca ulaşamadık, 2018’de inşallah ulaşacağız” diye konuştu.

Suat Metin

