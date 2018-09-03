Minik Sebiha kayıp ablası için gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 15 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Tuğçe Türker, 1 Eylül günü gece avluda bulunan tuvalete gitmek için evden çıkıp bir daha dönmedi. Aile sabah kalktığında kızlarını evde bulamayınca hemen polise haber verdi. Ancak o günden beri kız çocuğundan haber alınamıyor.

Baba Abdullah (51) ve anne Pınar Türker perişan oldu. Aile çocuklarının fotoğraflarını otobüs duraklarına yapıştırarak onu bulmaya çalışıyor. Anne Türker, kızıyla evden taşınırken eşyaları toplama konusunda küçük bir tartışma yaşadıklarını ancak bunun çok önemli olmadığını belirterek, "Gece kalkıp evden gitmiş. Onun canından endişe ediyorum. O gittiğinden beri biz uyuyamıyoruz. Şimdi nerede ne yapar kiminledir bilmiyorum. O bizi izliyorsa evine dönsün. Biz onu çok seviyoruz" diyerek fotoğrafına sarılarak ağladı. Anne uzun süre kendine gelemeyerek fotoğrafın üzerine kapanıp ağıtlar yaktı.

Tuğçe Türker'in 8 yaşındaki kardeşi Sebiha Türker de annesine sarılıp gözyaşları içinde ablasına "Abla ne olur geri gel sen olmadan ben uyuyamıyorum seni çok seviyorum" diye çağrıda bulundu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

