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Minik Seçil’den vali ve komutana zeytin dalı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirdiği şehit ailesi ziyareti sonrasında bir çocuğun uzattığı 'zeytin dalı' sebebi ile hayli duygulandılar.

Minik Seçilden vali ve komutana zeytin dalı

05 Şubat 2018 18:46

Büyükalın ve İnce, ziyaret sonrası mahalle sakinleri ile sohbet etti. Bu sırada karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Büyükakın, çocukların kendisine uzattığı hediye ile duygusal anlar yaşadı. Vali Büyükakın ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce’ye zeytin dalı uzatan minik Seçil’in bu davranışından çok etkilendiğini ifade eden Vali Büyükakın, “Bu millet böyle yürekler sayesinde, yetişen böyle evlatlarımız ile bu kadar güçlü, böylesi inançla, duyarlılıkla yetişen her bir evladımızla gurur duyuyorum. Her birine daha güçlü bir gelecek sunmak için var gücümle çalışacağım” dedi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce de, aldığı bu hediye karşısında duygulandığını ifade ederek “hayatımda aldığım en özel, en anlamlı hediyelerden biriydi” diyerek minik Seçil’e teşekkür etti. 

Cem Kaan Toka

 

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