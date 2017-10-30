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Minik Sıla’dan duygulandıran istek

Manisa’da yakalandığı amansız hastalık sonrası bir gözünü kaybeden 11 yaşındaki Sıla Oğraş’ın isteği Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi duygulandırdı. “Sen bizim babamızsın. Bana bir şey olursa aileme çok iyi bak” diyen minik Sıla’nın isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Çerçi, ailenin sıkıntılarının giderilmesi için talimat verdi.

Minik Sıladan duygulandıran istek

30 Ekim 2017 11:15

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden ve kendisini görmek isteyen 11 yaşındaki Sıla’nın dileğine kayıtsız kalmadı. Minik kızı evinde ziyaret eden Başkan Çerçi, ailenin sıkıntılarını gidermek için talimat verdi.

Muradiye Mahallesi’nde annesi ve 2 kardeşi ile birlikte yaşayan Sıla Oğraş, Yunusemre Belediyesini arayarak Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin yardımsever olduğunu ve onu görmek istediğini söyledi. Sıla’nın isteğini geri çevirmeyen Başkan Çerçi, Oğraş ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi’ye Belediye Meclis Üyesi Ozan Otçuoğlu ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer eşlik etti. Sıla ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Çerçi, annesi Ayşe Oğraş’tan küçük kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Anne Ayşe Oğraş, 3 çocuğuyla verdiği yaşam savaşını gözyaşları içinde anlattı.

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir gözünü kaybeden Sıla, Başkan Çerçi’yi çok sevdiğini belirtirken, “Bizim babamız sensin. Eğer bana bir şey olursa aileme çok iyi bak” sözleriyle duygulandırdı.
Maddi imkansızlık dolayısıyla zor günler geçiren aileye belediye olarak yardım edeceklerini ifade eden Başkan Çerçi, “Yavrumuzun bana olan sevgisi, ailesine olan bağlılığı beni çok etkiledi. Belediye olarak Sıla’nın ve ailesinin mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kızımızın tedavisi için de gerekli işlemleri yapacağız. Kızımızın sağlığına kavuşması en büyük temennimiz” dedi. 

Sadık Cangel

Etiketler: Sıla Oğraş

 

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