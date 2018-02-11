Minik taraftar santraya Türk bayrağı dikti!

Spor Toto 1. Lig’in 21’inci haftasında Eskişehirspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Mücadele öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu. Maça, Eskişehirsporlu taraftarlar da Türk bayraklarıyla gelerek Mehmetçik’e destek verdi.

Minik taraftardan orta sahaya Türk bayrağı

Karşılaşmanın ilk yarı düdüğünün çalmasının ardından oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Bu sırada elinde Türk bayrağıyla sahaya giren minik bir Eskişehirspor taraftarı, tezahüratlar eşliğinde orta sahaya kadar geldi. Elinde bulunan Türk bayrağını sahanın tam orta noktasına diken minik taraftar, alkışlar eşliğinde tekrar kenara geldi. Bayrağı, mücadele başlamadan alan Dorukhan Toköz, öperek kenara verdi.

Enes Tahir Bay