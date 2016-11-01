Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde salonda yapılan koordinasyon çalışması sonrası bazı oyuncular, sahada ayak tenisi oynadı. Antrenmanı izlemeye gelen Meral Muammer Ağım Ortaokulu öğrencileri, futbolcularla fotoğraf çektirerek, çiçek verdi. Bir öğrencinin tecrübeli oyuncu Bilal Kısa’ya, ‘Bir tane orta sahadan gol bekliyoruz’ demesi gülüşmelere neden oldu. Deneyimli oyuncu da öğrenciye, 'İnşallah' yanıtını verdi.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Merter Yüce’nin bugün çekilecek MR’ının ardından durumunun netlik kazanacağı bildirilirken, Sivok ise günü düz koşu ile tamamladı. Emre Taşdemir ve Furkan Özçal'ın ise tedavileri sürüyor.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Mesut Alan