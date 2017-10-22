Minik teknelerde anne-babalar zor anları

Her yıl The Bodrum Cup yarışlarından hemen sonra düzenlenen Dino Cup yarışlarında yine yelken sporu ile uğraşan öğrencilerin anne ve babaları katıldı. Bodrumspor Yelken Kulübü tarafından Türkiye’de sadece Bodrum’da düzenlenen yarışlarda önce velilere etap hakkında brifing verildi. 1 buçuk metre uzunluğundaki optimist teknesine çocuklarının yardımıyla binen yarışçı anne babalar İçmeler açıklarında hazırlanan parkurda kıyasıya rekabet ettiler. Daha önce hiç yelkenli tekne kullanmayan velilerin birçoğu batmaktan kurtulamadı. Yarışçıların imdadına ise görevliler yetişti.

Kıyıdan çocuklarının desteği ile parkuru güçlükle tamamlayan anne babalar geleceğin yelken sporcusu çocuklarının nasıl zorluklarla mücadele ettiklerine yaşayarak tanık oldular. Özellikle şamandıra dönüşünde zorlanan anne babalar renkli görüntüler oluşturdu.

"FESTİVAL GİBİ ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR"

Bodrumspor Yelken Kulübü Antrenörü Serdar Çiçek, 7 yıldır bu eğlenceli organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu sene 7.’sini yapıyoruz Dino Cup’ın, amaç tabi ki bu yarışta eğlence. Anne babaların ve büyüklerin çocukların yarıştığı optimist tekneleri ile yarışmalarını sağlıyoruz, böyle bir imkan sunuyoruz. Her sene Bodrum Cup’tan sonraki gün başlıyor yarışımız ve beraber bir yelken festivali gibi çok eğlenceli geçiyor. En azından velilerin çocukların ne yaşadıklarını denizde daha iyi anlamalarına bence yardımcı oluyor."

Yarışlarda birinci olan öğrenci velisi Tuğçe Fişek ise bu organizasyon ile öğrenme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, "Son yarışlarda biraz zorlandım ve düştüm. Öğretmenlerimizin yardımıyla başardım. Çocuklarımıza bu sporla nasıl mücadele edileceğini öğreniyor. Bizde bu sayede tatmış olduk" ifadelerini kullandı

Tuba Ayhan