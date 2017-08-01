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Minik yaramaz taburesini aldığı adamı yere düşürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, camide oynayan küçük çocuğun namaz kılarken altından taburesini habersizce çektiği yaşlı adamın yere düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Minik yaramaz taburesini aldığı adamı yere düşürdü

01 Ağustos 2017 17:17
Minik yaramaz taburesini aldığı adamı yere düşürdü - Tıkla İzle

Beyşehir’de tarihi Eşrefoğlu Camisinde, 3 yaşlarındaki bir çocuğun cemaatin topluca namaz kıldığı sırada yaptığı afacanlık ibadethanenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla, kayıt izlenme rekorları kırarken, yapılan yeni paylaşımlar görenleri gülümsetti. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, camide cemaatle birlikte yatsı namazının farzını kılan yaşlı bir adam, camide dolaşan bir çocuğun altındaki taburesini alması üzerine sırt üstü yere düşüyor. Tabureyle uzaklaşan çocuk, kameranın kadrajından çıkarken, namazını bozmak durumunda kalan yaşlı adam ise yanında bulunan kişinin taburesini kendi oturduğu tabure zannederek alıp bulunduğu yeri terk ediyor.

Caminin imam hatibi İsmail Efe, görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından “Eşrefoğlu Camimizde yatsı namazının farzını kıldığımız esnada, sandalyede namaz kılan bir amcanın sandalyesini habersizce altından çeken sevimli yaramaz, bakınız ne oluyor” sözleriyle paylaşınca, görenlere tebessüm ettirdi. İsmail Efe, olayı güvenlik kamerası görüntülerinden izledikten sonra takipçilerinin de izlemesi için paylaştığını belirtirken, “Taburesi altından alınınca, yere düşüp ne olduğunu anlamaya çalışan ve yanında namaz kılan kişinin taburesini kendi sandalyesi sanarak alan amcam, aslında bu kişinin de kendisi gibi düşmesine sebep olabilecekmiş ama yatsı namazı farzının son rekatı olunca bu kişi, düşmeden olduğu yerde oturup namazını tamamladığı için ikinci bir sürpriz vaka böylelikle yaşanmamış oluyor” diye konuştu. 

Ali Rıza Önses

Etiketler: beyşehir, Konya


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