Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri'nin yaklaşık olarak bir buçuk yıldır düzenli olarak sürdürdükleri sosyal sorumluluk projesi; “Hayat Çocuklar İle Renkli” nin geçtiğimiz günkü uygulamasında, Lefkoşa Arabahmet Bölgesi'nin Çocukları olan 'Minik Yürekleri"ne bu kez, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan, hijyen ve doğru kullanım biçimleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Her hafta farklı temalar ile, fakülte öğrencilerinin; teoride edindikleri bilgileri, pratiğe dökebilme şansını yakalamalarını sağlayan projede geçtiğimiz hafta; “Minik Yürekler”in düzenli ve doğru bir şekilde diş fırçalamaktan, el yıkamaya kadar varolan, bireysel farkındalıkları artırılmaya çalışıldı.

Bölge çocuklarına; kişisel yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri fiziki ortamlarında, karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının önemli bir etmenini oluşturabileceği düşünülen; virütik, fiziki ve iklimsel olumsuz koşullara karşın nasıl bireysel tedbirler alabilecekleri de anlatıldı.

Sosyal Sorumluluk Projesi, "Hayat Çocuklar İle Renkli"nin geldiği aşama ile ilgili olarak, GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak şunları söyledi; "Sosyal sorumluluk projemizde, bu hafta çocuklarımızın dağarcıklarına; sürdürülebilir sağlıklı yaşam hakkında, bildikleri bilgilerin üzerinden geçilerek, yeni bilgiler ile katkıda bulunmaya çalıştık. Toplum içerisinde bir şekilde yayılmış olan, 'doğru bilinen yanlışlar' üzerinde de, 'Minik Yürekler' ile beraber durarak, doğru bakışı oluşturmaya çalıştık. Sonuç olarak; Kişisel bakım ve hijyene yönelik olarak, eğitsel bir uygulama gerçekleştirdik. İmece yöntemi ile elde ettiğimiz, araç ve bakım ürünlerini çocuklarımız ile paylaştık. Kış mevsimini yaşadığımız bugünlerde, karşılaşılabilecek sağlık problemlerine dikkat çekerek, virütik hastalıklar ile mücadele etmenin en iyi ve en kolay yolunun en başta bireysel temizlik olduğunu, aslında 'pırıl pırıl olan minik yüreklerimize' bir kez daha tenbih ettik. Öğrenci arkadaşlarım, çocuklarımız ile, hep birlikte yine güzel vakit geçirdik."

