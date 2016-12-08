Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » "Minik yüreklere" sağlıklı yaşam için hijyen anlatıldı

"Minik yüreklere" sağlıklı yaşam için hijyen anlatıldı

“Hayat çocuklar ile renkli" sosyal sorumluluk projesi bu kez, "minik yüreklere" sağlıklı yaşam için, hijyeni anlattı.

&quot;Minik yüreklere&quot; sağlıklı yaşam için hijyen anlatıldı

08 Aralık 2016 10:51

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri'nin yaklaşık olarak bir buçuk yıldır düzenli olarak sürdürdükleri sosyal sorumluluk projesi; “Hayat Çocuklar İle Renkli” nin geçtiğimiz günkü uygulamasında, Lefkoşa Arabahmet Bölgesi'nin Çocukları olan 'Minik Yürekleri"ne bu kez, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan, hijyen ve doğru kullanım biçimleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Her hafta farklı temalar ile, fakülte öğrencilerinin; teoride edindikleri bilgileri, pratiğe dökebilme şansını yakalamalarını sağlayan projede geçtiğimiz hafta; “Minik Yürekler”in düzenli ve doğru bir şekilde diş fırçalamaktan, el yıkamaya kadar varolan, bireysel farkındalıkları artırılmaya çalışıldı.

 Bölge çocuklarına; kişisel yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri fiziki ortamlarında, karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının önemli bir etmenini oluşturabileceği düşünülen; virütik, fiziki ve iklimsel olumsuz koşullara karşın nasıl bireysel tedbirler alabilecekleri de anlatıldı.

Sosyal Sorumluluk Projesi, "Hayat Çocuklar İle Renkli"nin geldiği aşama ile ilgili olarak, GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak şunları söyledi; "Sosyal sorumluluk projemizde, bu hafta çocuklarımızın dağarcıklarına; sürdürülebilir sağlıklı yaşam hakkında, bildikleri bilgilerin üzerinden geçilerek, yeni bilgiler ile katkıda bulunmaya çalıştık. Toplum içerisinde bir şekilde yayılmış olan, 'doğru bilinen yanlışlar' üzerinde de, 'Minik Yürekler' ile beraber durarak, doğru bakışı oluşturmaya çalıştık. Sonuç olarak; Kişisel bakım ve hijyene yönelik olarak, eğitsel bir uygulama gerçekleştirdik. İmece yöntemi ile elde ettiğimiz, araç ve bakım ürünlerini çocuklarımız ile paylaştık. Kış mevsimini yaşadığımız bugünlerde, karşılaşılabilecek sağlık problemlerine dikkat çekerek, virütik hastalıklar ile mücadele etmenin en iyi ve en kolay yolunun en başta bireysel temizlik olduğunu, aslında 'pırıl pırıl olan minik yüreklerimize' bir kez daha tenbih ettik. Öğrenci arkadaşlarım, çocuklarımız ile, hep birlikte yine güzel vakit geçirdik."
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, minik yürekler, Yrd.Doç.Dr.Feriha Dikmen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç