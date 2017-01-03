Kendileri sıcak yataklarında yatarken Halepli kardeşlerinin durumuna kayıtsız kalamayacaklarını belirten öğrenciler, Halepli çocukların da barınmaya, giyinmeye ve sıcak bir yuvaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu örnek bir kampanyaya imza attı. Okulun 5/C sınıfı tarafından, Din Kültürü Dersinde ‘İyilik yapmak’ konusu işlenirken alınan yardım kararı ‘Duyarlı olun, Halep için El ele’ Kampanyasına dönüştü. Televizyonda gördükleri Halepli çocukların durumundan etkilenen öğrenciler kampanyalarına destek istedi.

Okulun 5/C sınıfı öğrencilerinden Mustafa Kaya kampanyanın çıkış sürecini şöyle anlattı: “Kampanyayı başlattığımızda Din Kültürü Dersindeydik. Konuşurken Suriye’den Gaziantep’e göç etmek zorunda kalan kardeşlerimiz için böyle bir kampanya başlattık. Elbise, mont, kıyafet, ayakkabı topluyoruz. Onları televizyonda görürken içim içime sığmıyor. Çok üzülüyorum onlara keşke bizim gibi olsalardı diyorum.”



“Biz güzel bir şekilde yaşarken onlar üşüyor”

Halepli çocukların dramını televizyondan izlediğini anlatan Tuana Algan, “Halep için yaptığımız yardım kampanyasında topladıklarımızı oradaki yetim çocuklara, hasta çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Biz elimizden geldiğince yardım yapmaya çalıştık. Başka illerden de yardım yapabilirler. Onları televizyon izlediğimde içim bir kötü oluyor. Biz böylesine güzel bir durumda yaşarken onlar orada açlar, üşüyorlar. Garip hissediyorum.” dedi.



“Biz sıcacık yatağımızdayken onlar savaş içinde”

Halep’te insanların çok zorlu şartlar altında yaşadığını dile getiren Zeynep Naz Ramazan isimli öğrenci de duygularını şöyle dile getirdi: “Halep’te insanlar çok zorlu günler geçiriyor. Biz burada sıcacık yatağımızda yatarken onlar savaş içinde zor günler geçiriyor. Güzel bir kampanya yapmayı planladık. Onların da bizim gibi sıcak bir yuvada yaşamaya hakkı var, karınlarını doyurmaya, su içmeye, beslenmeye ve barınmaya ihtiyaçları var. Topladığımız eşyaları ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Umarım diğer iller de bizden örnek alarak böyle bir çalışma yaparlar diye düşünüyorum.”



"Yardımlar İHH aracılığıyla ulaştırılacak"

Toplanan yardımların İHH aracılığıyla Haleplilere ulaştırılacağını anlatan okulun Din Kültürü Öğretmeni Hatice Erdoğan, “Dersimiz Din Kültürü, konumuz da iyilik yapmak olunca biz de nasıl bir kampanya başlatalım ve bir iyilik yapalım diye düşündük ve böyle bir kampanya başlatalım dedik. Hem oradaki çocukları daha iyi anlamış oluruz şeklinde bir kampanya başlattık. Hatta bu kullanmadığımız kıyafetlerin yanı sıra çocuk bezi, çocuk kıyafetleri, kadınların özel ihtiyaçlarını da okulda duyurduk. Öğretmen arkadaşlarımız da, velilerimiz de destek veriyor. Parasal olarak destek verenler de var. Bu topladığımız yardımları İHH aracılığıyla 15 Ocak’a kadar devam ettiriyoruz. Onların aracılığıyla da göndereceğiz inşallah.” şeklinde konuştu.

Damla Çelik isimli öğrenci de duygularını şöyle ifade etti:

“Halepliler için bir kampanya başlattık. Giymediğimiz kıyafetleri Halep’te savaş yüzünden evsiz kalan çocuklara, insanlara vermeyi düşündük ve yaptık. Topladığımız kıyafetleri Halep’e göndermeyi düşünüyoruz. Onlar savaşlardan dolayı evlerini kaybettiler, yalnız kaldılar. Biz de onlara kıyafet göndererek yardım etmeye çalışıyoruz. Diğer insanlar da bizi örnek olarak Haleplilere yardım edebilirler.”

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda 23 Aralık tarihinde başlatılan ‘Duyarlı olun, Halep için el ele’ kampanyasının 15 Ocak tarihine kadar süreceği ve toplanan yardım malzemelerinin Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri ile İHH tarafından başlatılan yardım kampanyasına dahil edileceği öğrenildi.

Sadık Cangel