Gürpınar ilçesi Yalınca Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yol güvenliğinin sağlanması ile mayın ve el yapımı patlayıcı araması çalışmalarında PKK'lı teröristleri önceden tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in cenazesi dün gece askeri uçakla Sivas'a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konulan cenaze bugün ilk olarak baba evinin bulunduğu Örtülüpınar Mahallesi'ne getirilerek helallik alındı. Aydın-Zübeyde çiftinin 4 çocuğundan 2'incisi olan şehit jandarma uzman çavuşun naaşı helallik alındıktan sonra askeri manga tarafından Kale Camii'ne getirildi. Şehidin küçük kız kardeşi Büşra Zileligil ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Zübeyde Zileligil ise ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı anneyi askeri yetkiler teselli etti. Şehidin emekli olan babası Aydın Zileligil'in ise metanetini koruduğu görüldü.

Şehit babasının ağlayarak uğurladı

Şehidin 4 yaşındaki kızı Zübeyde Beren'de hiçbir şeyden habersiz halası Esra Özgü'nün kucağında olan biteni seyretti. Cuma namazı sonrası kılınan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bu sırada babasının tabutunu gören minik Zübeyde Beren ağlamaya başladı. Beren'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'ne götürülen şehidin naaşı burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit