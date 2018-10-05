Minikler bilimle aydınlandı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı “Haydi Bilimle Aydınlanalım” adlı bilim şenliği bugün başladı. İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin işbirlikleriyle hayata geçirilen etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli gerçekleştirdi. 6 Ekim'de de sürecek olan bilim şenliği kapsamında toplamda 40 okuldan 5 bin öğrenci; laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları, seminerler, gösteriler, simülasyonlar ve yarışmalar gibi etkileşimli etkinliklere birebir katılma fırsatı bulacak.

“Gençler, icat çıkarın”

Etkinlik programında gençlere seslenen Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, hocaların hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in, ‘Eğitim güzel insan yetiştirme sanatıdır ' sözüne atıfta bulunarak, eğitimin güzel insan yetiştirebildiği ölçüde anlamı olduğunu söyledi. Eğitim alanındaki hedeflerini, sadece akademik başarıya ve sınavlara odaklanmış bir gençlik yerine, her konuda başarılı olabilecek ve geleceğini kendi planlayabilen bir gençliğin yetiştirilmesi olarak tanımlayan Kaya, sözlerine şu ifadeler ile devam etti: “Geçmişte anne-babalarımız bizlere ‘İcat çıkarma çocuğum' derdi. Ancak gençler, ne olur sizler icat çıkarın. Böylelikle gelişmişlik seviyesinde bir yerlere gelebilelim. Bizler Küçükçekmece Kaymakamlığı olarak bu tarz programlara oldukça önem veriyoruz. Bir şeyleri değiştirebilme adına elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz” diye konuştu.

“ ‘Sevdiren Matematik' ile çocuklar, Matematik zekâsı kazanacak”

Çocuklara erken yaşta matematiği sevdirmek için ‘Sevdiren Matematik' adında bir proje hazırladıklarını da kaydeden Kaya, projenin detaylarını şöyle açıkladı: “TÜBİTAK matematiği daha sevimli hale getirmek için bir çalışma yaptı. Bu bağlamda altı tane oyun yazdılar. Bu altı oyun, anaokulunda başlayarak, ilkokula kadar öğrencilerimizin matematiği sevmeleri için başlatılmış bir projedir. Bizler de Küçükçekmece İlçesi olarak bu projeye ‘Sevdiren Matematik' projemizle dâhil olduk. Uzun uğraşlar sonrasında çalışmamızı daha da ileriye götürerek, 80 oyun yazdık. Çocuklarımıza matematik zekâsı kazandıracak ‘Sevdiren Matematik' projemizle onların daha mantıklı düşünmelerini sağlayacağız. Ayrıca projemiz, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projeleri arasından seviyeli bir proje olarak geçti. 800 bin TL bütçesi olan projemizi Küçükçekmece'deki bütün okullarımıza uygulayacağız” dedi.

“Öğrenciler birebir atölyelere katılabilecek”

Etkinliği çocuklara dokunabilmek ve onların hayatına bilimle girebilmek doğrultusunda çok önemli bulduklarını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Hamide Ertepınar, “Etkinliğimizi TÜBİTAK 4007 kapsamında ‘Haydi Bilimle Aydınlanalım' başlığında gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizde atölyelerimiz, seminerlerimiz var. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, STEM ve kodlama çalışmaları gibi konularda 79 atölyemiz mevcut. Bu atölyelerde atölye liderlerimiz çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. Tüm gün sürecek etkinliğimizde öğrenciler, birebir bu atölyelere katılabilecekler. Ayrıca yarın da sürecek olan etkinliğimiz halka açık olacak” şeklinde konuştu.

40 okuldan 5 bin öğrenci katılacak

Toplamda 40 okuldan 5 bin öğrenciyi bilim şenliğinde ağırlayacaklarını kaydeden şenlik koordinatörü İstanbul Aydın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özalp ise, “Temel amacımız; bilimi insanlara sevdirmek, onların bilgisini arttırmak ve olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda etkinliklerimizde, matematikten astronomiye kadar farklı alanlarda atölyeler, etkileşimli uygulamalar ve konuşmalar olacaktır. Nitekim öğrenciler, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyenlerin tasarladıkları bu projeleri atölyelere gelerek bire bir uygulama yapabilecekler” diyerek sözlerini tamamladı.



