Minikler spor yapmanın keyfini yaşıyor

Üç, altı yaş arası iki grup, Salı ve Perşembe günleri Mehmet Terzi Spor Salonu'na giderek spor yapıyor. Eğitmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiren çocuklar, çocuk jimnastiği yapıyor, voleybol topu ve basit top sürme tekniklerini öğreniyor. Basket ve futbol branşlarında da uygulamalı eğitim gören çocuklar, hulahop çevirip, grup oyunları da oynuyor. Spor salonunda keyifli zaman geçiren minikler, bu sayede hem profesyonel sporcular eşliğinde zinde ve sağlıklı zaman geçiriyor hem de sosyalleşerek spor alanında enerji atıyor. Miniklerin bu sayede grup oyunları oynamayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve büyük alanları kullanmayı öğrendiğini belirten yetkililer, bu etkinliğin kış boyunca da devam edeceğini kaydetti.