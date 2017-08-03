Miniklerden 'Despacito'ya kaşıklı kırık hava ile cevap geldi

9 Temmuz 2017 tarihinde internete yüklenen 11 yaşındaki Filipinli Niana Guerrero’nun hit rekoru kıran “Despacito” şarkısı eşliğinde yaptığı dansa Afyonkarahisar’dan rakip çıktı. İzlenme rekorları kıran videoda Küçük dansçı Guerrero, bazen markette bazen okula gitmek üzereyken bazen de yolda yürürken görülüyor ve şarkıyı duyduğu anda nerede olursa olsun her şeyi bırakıp dans etmeye başlıyor.

Videonun bir benzeri şarkı ve dansçıların değişmesi ile Afyonkarahisar’da kayıt altına alındı. Videoda Afyon’un kaşıkla oynan meşhur “kırık hava” müziğini duyan Fatma Ceylin Danabaş (8) ve Ayşe Yağmur Danabaş (6) isimli minik kızlar ellerindeki kaşıklar ile bir anda oynamaya başlıyorlar. Markette, parkta ve cafede ellerindeki kaşıklar ile ortaya çıkan minikler kendilerini izleyenlerin şaşkın bakışları eşliğinde oynuyorlar. Sevimlilikleri ile dikkat çeken miniklerin videosu sosyal medyada şimdiden binlerce kişi tarafından izlenip, büyük beğeni topladı. Minik kızların küçük yaşlarına rağmen oyunda gösterdikleri performans ise dikkatlerden kaçmıyor.

Gökten Ceylan