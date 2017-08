Miraç bebek Erzurum BEAH'ta hayata yeniden merhaba dedi

Doğuştan kalp damarlarının bir tıkalı olan ve kalbinde tıpta üfürüm diye tabir edilen “delik” bulunan 15 günlük miraç bebek Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata tutundu.



Iğdırlı bir ailenin üçüncü çocuğu olan Miraç Özbalık doğumundan kısa bir süre sonra vücutta görülen morarmalar nedeni ile Iğdır devlet hastanesine oradan da Erzurum’a Bölge Eğitim Hastanesine sevk edildi. Acil Servise getirilen bebek Miraç hastane yenidoğan ünitesine yatırıldı.



Hastanın durumunu takip eden Yenidoğan ünitesi sorumlu hekimi Doç. Dr. Hasan Kahveci; “Miraç bebek bize geldiğinde kendisine ilk muayenemiz neticesinde Pulmoner hipertansiyon (PH) ‘’kalpten akciğere temizlenmesi için kirli kanı götüren atardamarlardaki kan basıncının sürekli yüksek olması’’ olarak tanımlanan, teşhis ile yatırdık. Miraç bebek ilk etapta 1.düzey küvöz de monitörize edilmek üzere kontrol altına alındı” dedi.



Dr. Kahveci; Miraç bebeğin daha sonraki aşamalarda “çocuk kalp, çocuk kardiyoloji ve yenidoğan” olmak üzere hastanenin 3 ayrı klinik hekimleri tarafından yattığı süreçte an be an takip edildiğini anlatarak, “Yeteri beslenme ve kan değerleri kontrol altına alındıktan sonra hastanemiz Çocuk Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr Mehmet Biçer tarafından ameliyat edildi.



Oldukça başarılı geçen ameliyat sonrası Çocuk Kardiyoloji Uzmanları Dr Ufuk Utku Güllü ve Dr İsmail Balaban tarafından takibi bir süre çocuk yoğun bakımda yapılan Miraç bebek sonra takibi için yeniden yenidoğan ünitemize yatırıldı. Ünitemizde biz ve özellikle geldiği günden itibaren yakın takibini yapan yenidoğan doktorumuz Duran Yıldızın da yakınan ilgisi sonucu sağlığına kavuşturulan Miraç bebek geleceğine daha sağlıklı bir şekilde yürümek üzere taburcu edildi” dedi.

Miraç bebeğin ailesi Murat ve Veysiye Özbalık ise “Miraç 3. çocuğumuz diğer çocuklarımızda herhangi bir sıkıntı görmedik ama Miraç daha 10 günlükken sıkıntılarını gördük ilk Iğdır ve sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Burada gerek yenidoğan ünitesi gerek Çocuk Kalp ve Kardiyoloji uzmanları yanı sıra çalışan tüm personel inanılmaz bir ilgi gösterip oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımız a verdiler. Allah hepsinden razı olsun” dediler.