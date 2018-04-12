Miraç kandili kutlama mesajları 2018 en güzel kandil mesajları

2018 Miraç kandili kutlama mesajları bu haberimizde yer alıyor... Miraç Kandili 2018, 13 Nisan Cuma akşamını 14 Nisan Cumartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek 2018 Miraç Kandili'ni hep beraber idrak edeceğiz. Sizler için hazırladığımız bu haberimiz üzerinden miraç kandili kutlama mesajlarını sosyal medya aracılığıyla da paylaşabilir ve herkese iletmiş olabilirsiniz. İşte sizler için seçtiğimiz 2018 en güzel Miraç kandili mesajları...

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR!

Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan’ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır. Bediüzzaman Hazretleri: “Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 13 Nisan 2018 Cuma günü kutlanacak.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

- 22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

- 19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

- 2018 Kadir Gecesi 10 Haziran Pazar günü.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2018

-Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun..

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler…

Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

- Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

- Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

- Miraç kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

-Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller.