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Mirasımız Derneği ‘Kudüs ödüllü’ yarışma düzenleyecek

Önceki yıllarda şiir, resim ve mektup yarışmalarıyla dikkatleri Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çeken Mirasımız Derneği, bu yılki yarışma formatını ‘proje’ olarak belirledi. Yarışmada dereceye girenlere Kudüs ödülünün yanı sıra altın hediye edilecek.

Mirasımız Derneği Kudüs ödüllü yarışma düzenleyecek

20 Mart 2018 18:00

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) ‘Kudüs İçin Bir Fikrim Var - Liselerde proje yarışması’ düzenleyecek. Gençliğin Kudüs bilinci ile yetişmesi ve ezberlenmiş cümlelerin dışına çıkarak ortaya farklı bir ürün koymak adına bu yıl ki yarışma formatını değiştirdiklerini ifade eden Mirasımız Derneği Tanıtma ve Organizasyon sorumlusu İbrahim Ethem Ayaz, liseliler arasında düzenledikleri yarışmada dereceye girenlere Kudüs ödülünün yanı sıra altın hediye edileceğini belirtti. 

Yarışmanın ismini ‘Kudüs İçin Bir Fikrim Var - Liselerde proje yarışması’ olarak belirlediklerini kaydeden Ayaz, yarışmayı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir Sen ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ortaklaşa düzenlediklerini söyledi.

Nurettin Zengi’nin minberi gibi 

Yarışma formatına, Mescid-i Aksa için yaptırdığı minber ile tarihe adını yazdıran Nurettin Mahmut Zengi’nin esin kaynağı olduğunu belirten Ayaz, "Kudüs, 101 yıldır işgal altında. 1099 yılında da Kudüs esir düşmüştü. O zaman bir yiğit çıktı ve Müslümanları esarete karşı dik durarak harekete geçirmeyi hedefledi. Bunun içinde bir minber inşa ettirdi. "Kudüs işgal altında olsa dahi elbet bir gün özgürlüğüne kavuşacak ve bu minber Mescid-i Aksa’ya yerleştirilecek" dedi. Nurettin Zengi’nin yaptırdığı o minber, Sultan Selahaddin tarafından Mescid-i Aksa’ya yerleştirildi. Şimdi de Mirasımız olarak arzuluyoruz ki yeni Nurettin Zengin’ler çıksın ve Kudüs’ün özgürlük ateşini yaptığı eserle muştulasın” ifadelerini kullandı. 

Yarışmanın 26 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Ayaz, yarışmaya katılım ve şartname ayrıntılarının derneğin sosyal medya hesapları ile internet adresinden öğrenilebileceğini söyledi.  

Rıfat Fırat
 

 

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