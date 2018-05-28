Mirasımız Derneği Ramazan boyunca Mescid-i Aksa’da 120 bin kişiye iftar verecek

11 yıl önce kurulan ve çalışma alanı sadece Kudüs olan Mirasımız Derneği geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Mescid-i Aksa’da ümmet sofralarını kurmaya devam ediyor. Mirasımız Derneği, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kudüs’te Müslümanlara destek olabilmek için başladığı çalışmalara hız kazandırdı. Ramazan ayı boyunca dernek tarafından Mescid-i Aksa avlusunda kurulan sofralarda günde 3 bin 500 kişiye iftar veriliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 30 bine yakın kişiye iftar veren derneğin, Ramazan ayı içerisinde 120 bin kişiye iftar vermesi bekleniyor.

Mirasımız Derneği Basın Danışmanı Halis Mutlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burada çok önemli bir etkinlik ve birlikteliğe imza atarak iftar veriyoruz. Ezanların okunmasıyla birlikte Müslümanlar oruçlarını açıyor, bizde buna vesile olmanın hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sofralar; dışarıdan Kudüs’e gelen ve burada herhangi bir imkansızlıktan dolayı iftar yapamayan insanlar için kuruluyor. Kudüs’ün dışarısından gelen Müslümanlar burada iftar etme imkanı buluyorlar bu şekilde. Evine bir lokma bile alma noktasında dahi sıkıntı yaşayan Müslümanlar burada Mescid-i Aksa’da iftar açabilme imkanında bulunuyorlar” dedi.

“350 bin Müslüman’ın yüzde 86’sı yoksulluk sınırı altında”

Kudüs’te yaşayan 350 bin Müslüman’ın yüzde 86’sının yoksulluk sınırı altında olduğunu belirten Mutlu, “350 bin Müslüman yaşıyor Kudüs’te ve bunlar kimliksiz. Herhangi bir devlete vatandaşlık olarak bağlı değiller. 350 bin Müslümanın yüzde 86’sı yoksulluk sınırının altında. Yoksulluk sınırı derken bizim Türkiye’de ki gibi algılanmasın çünkü onun çok daha ötesinde. Her fırsatta verdiğim örnek; Türkiye’de 1 TL’ye aldığımız pet şişe suyu burada 7-8 TL’ye alıyoruz. O anlamda kıyaslasınlar yüzde 86’yı. Burada oruç vermenin, iftar sofraları kurmanın bu anlamda kıymetini çok daha iyi anlaşılması lazım. Burada iftar sofrası kurmak Türkiye’de herhangi bir yerde herhangi bir çadırında iftar sofrası kurmak gibi değil. Burada gerçekten ihtiyaç sahiplerine belki sıcak yemek imkanı bulamayan insanlara, sofrada sıcak yemek veriyoruz. Hurma, su, meyve suyu, yoğurt ve buranın yöresel yiyeceklerinin haricinde sıcak yemek veriyoruz. Burada Müslümanlar sıcak yeme imkanı buluyorlar. Sadece Filistinli kardeşlerimize değil Afrika’dan gelen Müslümanlar, Asya’dan gelen Müslümanlar da var burada. Tam bir ümmet sofrası diyebiliriz. O ümmet sofrasını kurma imkanı verdiği için Rabbimize sonsuz şükürler olsun” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek