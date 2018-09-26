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Miray Ulaş dünya 5'incisi oldu

Miray Ulaş dünya 5'incisi oldu
Miray Ulaş dünya 5'incisi oldu

ABD’nin Wisconsin eyaletinde gerçekleştirilen 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası’nda Miray Ulaş büyük bir başarıya imza attı ve dünya beşincisi oldu.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı, tarihi bir başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki Sheboygan'da 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonasında Türk sporcu Miray Ulaş, dünya 5'incisi olmayı başardı. Kariyerinde ilk kez Hansa 303 sınıfında yarışan Miray, Temmuz 2017'de Polonya'da düzenlenen Paralimpik Yelken Avrupa Şampiyonası'nda da 2.4 metre kadınlar yarışında Avrupa 4'üncüsü olmayı başarmıştı. Bir diğer milli sporcu Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinciliği elde etti. 

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