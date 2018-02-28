Mircea Lucescu: 'Türk futbolcusunun potansiyeline güveniyorum'

Milli Takım havuzu oluşturmak için, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden ekiplerin 23 yaş altı futbolcularının oluşturduğu takımlar Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve görevli antrenörler izledi.

Lucescu: “Buralardan bir şeyler çıkaracağız”

Spor Toto 1. Lig’de bulunan takımların 23 yaş altı futbolcularının oynadığı mücadeleyi takip eden Lucescu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu tür etkinliklerin devamını getireceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Bence çok iyi ve faydalı bir etkinlik oldu. Ne yazık ki hava şartları daha iyi bir futbol kalitesi görmemize engel oldu. Ama sonuçta bizim hedefimiz Spor Toto 1. Lig ve 2. Lig’de oynayan futbolcuların düzeyini görmekti. Halihazırda milli olan oyuncularımızla seviye farklarını karşılaştırmak için güzel bir imkandı. Burada potansiyel görmek için yaptık etkinliği. Bu oyuncuları buraya çağırırken çok fazla maç izlendi. Takımları ve oyuncuları takip ettik. Baktığınızda çok büyük ağırlıkta batıdan oyuncu var. Bunda liglerde doğudan çok fazla kulüp olmamasının etkisi var. Ama bu yaptığımız karma etkinlikleri sürdüreceğiz. Çünkü ben Türk futbolcusunun potansiyeline güveniyorum. Buralardan bir şeyler çıkaracağız” diye konuştu.

Nedim Yiğit: “İç ve Doğu Anadolu’daki daha aktif olmalı”

İç ve Doğu Anadolu’daki kulüplerin üst düzey liglerde daha fazla yer almasıyla oyuncu potansiyelinin artacağını belirten U15 Milli Takım Teknik Direktörü Nedim Yiğit ise, “Bu etkinlik öncesi 254 maç takip edildi. İki aylık bir süre içinde her takım 6-7 defa izlendi. Futbolcular da 95 doğumlular ve üzeriydi zaten. Daha önemlisi bu çocukları 12-13-15-16 yaş aralığından beri biliyoruz. Ben de ülkenin oyuncu potansiyelinin iyi olduğuna inanıyorum. Bunu geliştirerek işin içine daha fazla kulübün katılmasıyla seviye artacaktır. Kulüpler biraz daha yayılmış durumda. İç ve Doğu Anadolu’daki kulüplerin daha aktif olmasıyla bizim çok büyük bir havuzumuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol - Uygar Aydın

