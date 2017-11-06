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Mircea Lucescu: “Yabancı sayısına bir sınır koyacağız”

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz" dedi.

Mircea Lucescu: “Yabancı sayısına bir sınır koyacağız”

06 Kasım 2017 17:18

İtalyan La Gazzette dello Sport gazetesine açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz" diye konuştu.

“Hakan Çalhanoğlu 10’numara değil”
Hakan Çalhanoğlu’nun Milan’daki performansı hakkında konuşan Lucescu, "Siz İtalyanlar, 10 numarayı görünce Michel Platini’yi arıyorsunuz. Hakan, İtalya'da kapalı defanslara karşı etkisiz kalıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun gerçek sorunu 10 numaralı formayı seçmesi. Oysa ki o gerçek bir 8 numara" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Lucescu, yabancı sınırlaması

 

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