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Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

Yalova’da beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

Mirzabeyoğlunun beyin ölümü gerçekleşti

07 Mayıs 2018 20:26

5 Mayısta beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan “Salih İzzet Erdiş” Yalova Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra uyutuluyordu. Ancak 3 gün sonunda 68 yaşındaki Mirzabeyoğlu'nun ölümü gerçekleşmesine karşın, 1-2 gün daha makinaya bağlı tutulacağı öğrenildi. 28 Şubat döneminde "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kalmasının ardından Mirzabeyoğlu yeniden yargılanıp beraat etmişti.  

Erdinç Bulun

 

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