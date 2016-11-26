TFF 1. Lig’in 12. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Kamil Ocak Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 23’üncü dakikasında misafir tribününde bulunan Şanlıurfaspor taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tribünde tekme-tokat kavga eden taraftarları çevik kuvvet polisleri güçlükle ayırdı. Kavgada Şanlıurfalı 3 taraftar yaralandı. Yaralı taraftarlar, saha içerisinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi.

Müdahaleyle sonlandırılan kavganın ardından polis olayın daha da büyümemesi için iki grubun arasında barikat oluşturarak mücadeleyi devam ettirdi.