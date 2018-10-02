Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çamköy Mahallesi Eski Akçakoca yolu üzerinde bulunan evde bir araya gelen aynı aileden O.D., T.D., S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.D. evde bulunan silahla ateş etmeye başladı. O.D., ateşlediği silahtan çıkan mermilerle T.D., S.D. yaralandı. Bu esnada evde misafir olarak bulunan Harun Koca ile olay yerinde hayatını kaybetti. Tartışmanın ardından silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı T.D. ve S.D.'ye olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale esnasında Harun Koca'nın ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin takibi sonucu olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta yol üzerinde yakalanan zanlı O.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Selçuk Akyol

